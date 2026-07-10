Un nouvel “axe du Mal”: des documents secrets révèlent que la Chine et la Russie complotent contre l’Occident

La Chine et la Russie coopéreraient militairement de manière beaucoup plus étroite qu’elles ne le laissent paraître depuis déjà six ans, allant jusqu’à comploter contre l’Occident. C’est ce qui ressort de documents secrets découverts par les médias The Insider, Der Spiegel et Le Monde. Parmi leurs projets les plus fous: abattre les satellites Starlink du milliardaire Elon Musk.

Depuis 2020, les chefs de l’armée et les dirigeants des plus grandes entreprises de défense des deux pays se rencontreraient chaque année dans le plus grand secret pour échanger leur savoir-faire militaire et technologique. Ces réunions se tiennent alternativement en Chine et en Russie.

Il est formellement interdit aux participants de faire la moindre fuite ou de parler à la presse. Afin de ne laisser aucune trace, les organisateurs de la réunion du 10 décembre 2024 à Ekaterinbourg ont même exigé que les livrets de programme ne sortent pas de la salle.



PowerPoint

Les documents secrets qui ont malgré tout fuité se composent de dizaines de pages d’une présentation PowerPoint projetée aux participants lors de différents événements. Ils décrivent la vision stratégique des deux pays, dont l’objectif principal est de briser la supériorité militaire américaine.

