Le fils de Trump dilapide 600 millions de dollars en misant sur le bitcoin

Alors que Donald Trump se vante d’avoir engrangé des milliards de dollars de bénéfices grâce à ses investissements dans les cryptomonnaies, son fils Erik ne peut pas en dire autant. American Bitcoin Corp, la société spécialisée dans les cryptomonnaies et cotée en bourse dont Erik Trump est le cofondateur et le directeur stratégique, a vu le cours de son action s’effondrer de plus de 95% au Nasdaq depuis un pic atteint en septembre dernier.
Erik Trump rate le train de l’IA
L’objectif de l’entreprise était simple: miner autant de bitcoins que possible et les conserver dans son bilan. Erik Trump n’avait toutefois pas prévu que certains de ses concurrents, tels que Riot Platforms et MARA, changeraient de stratégie en constatant un ralentissement du marché des cryptomonnaies. Ces entreprises ont alors décidé de louer leurs puissants systèmes informatiques à des entreprises spécialisées dans l’IA, avec succès. Leurs actions ont progressé en moyenne de 60%.
American Bitcoin a pour sa part continué à se consacrer exclusivement au minage et à la détention de bitcoins, dans l’espoir que cette cryptomonnaie atteigne un jour à nouveau des sommets. Ce choix était aussi motivé par son association avec Hut 8 Corp, une société spécialisée dans le minage de bitcoins qui gère l’alimentation électrique et l’infrastructure d’hébergement de l’entreprise. Cette prédiction s’est toutefois avérée fausse, d’où sa chute.
Pas de changement de cap
Pour l’instant, le clan Trump ne semble pas pris par la panique. Malgré ses résultats dans le rouge, l’entreprise d’Erik continue d’acheter des bitcoins. Lundi, American Bitcoin en a encore acquis 500. Les analystes préviennent que sa survie dépend désormais entièrement du cours du bitcoin.
Lors d’une conférence sur le bitcoin qui s’est tenue en avril à Las Vegas, Erik Trump a encore appelé les investisseurs à continuer de croire aux cryptomonnaies. “Nous vivons la meilleure période de l’histoire des cryptomonnaies. Tenez bon, les gars, tenez bon”, a-t-il déclaré.
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