GUINGUINÉO – Serigne Abdoul Bakhé Mbacké inhumé à Touba - Serigne Fallou Mbacké lui succéde

C'est un jour de profonde tristesse pour la communauté mouride, et plus particulièrement pour les fidèles du Saloum qui ont accompagné leur guide spirituel, ce vendredi, jusque devant sa dernière demeure à Touba, au niveau des cimetières contiguës à la grande mosquée, aux côtés de son vénéré père .



Serigne Abdou Bakhé s'est éteint jeudi 9 juillet 2026. Désormais, c'est Serigne Fallou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Aladji Mbacké, qui devient officiellement le khalife de Serigne Khassim Mbacké.



Cette succession scelle la continuité spirituelle d'une lignée prestigieuse qui renvoie à Mame Mor Anta Saly, à Serigne Affia Mbacké et à Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Aladji Mbacké, par sa piété et son ancrage dans la tradition mouride, est ainsi le nouveau gardien de l'héritage légué par son illustre prédécesseur. La transition s'opère dans le recueillement, alors que la communauté se prépare à honorer la mémoire du défunt. Serigne Aladji est un opérateur économique doublé de cultivateur.