Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi


Grève générale du 10 juillet - Sortie du ministre : Mody Guiro maintient le mot d’ordre, les Secrétaires généraux se réunissent cet après-midi

Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, a réagi à la sortie du ministre du Travail devant les centrales syndicales, réaffirmant la détermination du Front syndical à poursuivre son mouvement de grève. « Nous n’avons pas eu de satisfaction et par conséquent, nous maintenons notre mot d’ordre », a déclaré le syndicaliste, balayant les arguments avancés par le ministre lors de leur rencontre. Mody Guiro n’a pas caché son agacement face à la sortie du membre du gouvernement, allant jusqu’à exprimer son incompréhension : « On a même honte de l’entendre parler ainsi. Si le ministre lui-même en tant que syndicaliste… », a-t-il lancé, sans dissimuler sa déception face à ce qu’il perçoit comme un décalage entre le passé syndical du ministre et sa position actuelle.

 

Le patron de la CNTS a néanmoins tenu à rappeler la légitimité de la démarche entreprise par le Front syndical depuis le début de la mobilisation : « La procédure a été sérieuse depuis le début », a-t-il insisté, réfutant ainsi toute accusation de précipitation ou d’improvisation dans la conduite du mouvement.

 

Sur la suite du processus, Mody Guiro a annoncé la tenue d’une réunion décisive : « Les Secrétaires généraux vont se réunir cet après-midi à 16h pour voir la démarche à suivre. » Cette rencontre entre les différents responsables des centrales syndicales devrait permettre d’arrêter les modalités pratiques de la poursuite du mouvement.

 
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Vendredi 10 Juillet 2026
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