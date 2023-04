Un navigateur se fait passer pour un gendarme arnaquait commerçants et vendeurs avec une fausse carte professionnelle.

Deux ans de prison assortis de sursis, c'est la peine infligée à Ousmane Nd. âgé de 62 ans, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mardi 25 avril 2023. Navigateur de son état, Ousmane Nd. est accusé de faux et usage de faux dans un document administratif, escroquerie et usurpation de fonction.



L'audace n'a pas de limite et les victimes du faux gendarme Ousmane Nd. ne diront pas le contraire. Au lieu de se limiter à son métier de navigateur ou de se consacrer à Dieu au regard de son âge, le prévenu s'adonnait à l'arnaque et l'usurpation de fonction. Son modus operandi consistait à visiter les boutiques, magasins et autres étals de commerce en se faisant passer pour un gendarme. Par l'occasion, il est entré en contact avec un vendeur de lait caillé nommé Ousmane C. puis un boucher pour leur soutirer de l'argent. Concernant le vendeur de lait caillé, il lui a demandé s'il avait une autorisation pour le commerce de lait caillé. Muni d'une fausse carte professionnelle de la gendarmerie, il lui a intimé l'ordre de payer une somme de 175 000 francs Cfa sachant que le gars n'avait pas une autorisation d'installer son commerce. Par la suite, il s'est rendu chez le boucher et c'est là que son deal a foiré et il a été appréhendé. Après une fouille, les éléments de la police ont retrouvé une fausse carte de gendarme. Arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 mars, Ousmane Nd. a comparu ce mardi 25 avril devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de faux et usage de faux, usurpation de fonction et escroquerie.



À la barre, le prévenu laisse entendre que les faits qu'on lui reproche ne sont pas exacts. Il a nié et jure qu'il était accompagné d'un agent municipal. Et supplie le tribunal de faire preuve de clémence vu son âge.



Prenant la parole, le maître des poursuites relève que les faits sont constants et requiert une condamnation de 2 ans dont 1 an ferme. Le tribunal statuant publiquement en matière correctionnelle en premier ressort va déclarer le prévenu coupable avant de le condamner à 2 ans de prison dont 6 mois ferme...