Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran


L'Iran a affirmé qu'un bombardement samedi avait fait plus de 100 morts dans une école du sud du pays mais ni les Etats-Unis ni Israël n'ont confirmé une telle attaque.

Israël a dit n'avoir connaissance d'aucune frappe américaine ou israélienne sur un établissement scolaire en Iran et Washington a assuré enquêter sur ces informations.

L'AFP n'a pas pu accéder au site pour vérifier de manière indépendante le bilan et les faits allégués.

Les autorités iraniennes doivent donner une autorisation explicite aux médias étrangers souhaitant couvrir des événements en dehors de Téhéran.

Voici ce que nous savons:

- Images vérifiées -

Sur des images filmées à partir d'un parking, on voit une épaisse fumée noire s'échappant d'un bâtiment endommagé, orné de fresques sur lesquelles sont notamment représentés des enfants et une pomme.

L'AFP a géolocalisé l'endroit montré sur la vidéo, un bâtiment à Minab, dans la province méridionale d'Hormozgan, qui semble être une école, mais elle n'a pas pu vérifier de manière indépendante la nature de ce site.

Une deuxième vidéo, authentifiée par plusieurs médias, dont le New York Times, montre une structure endommagée similaire, filmée sous un angle différent. Des fresques colorées, semblables à celles présentes dans la première vidéo, y sont visibles, tandis que des passants en civil, manifestement bouleversés, se rassemblent à proximité.

La télévision d'Etat iranienne a identifié l'endroit comme étant l'école primaire de filles Shajare Tayyebeh, à Minab.

L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante la date du tournage de ces images.

- Ce que dit l'Iran -

Samedi, les autorités locales ont affirmé que des missiles israéliens avaient touché l'établissement Shajare Tayyebeh, située près du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique.

Le Croissant-Rouge iranien a par la suite donné un bilan de 108 morts, un chiffre qui a grimpé au fil de la journée après une évaluation initiale de cinq morts fournie par le gouverneur de la province.

"Le nombre des élèves martyrs de l'école de Minab s'élève à 108 et les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent", a déclaré un porte-parole de cette organisation.

Dimanche, le gouverneur a annoncé un bilan de 165 morts et la fin des recherches.

- Israël dit n'être pas au courant -

"A l'heure actuelle, nous n'avons connaissance d'aucune frappe israélienne ou américaine dans cette zone. (...) Nous réalisons nos opérations avec une extrême précision", a affirmé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, un porte-parole de l'armée israélienne.

- Les Etats-Unis enquêtent -

L'AFP a contacté le Commandement central américain (Centcom), qui n'a pas répondu dans l'immédiat.

Le Pentagone n'a pas non plus pour l'instant donné suite mais un porte-parole du Centcom a déclaré au New York Times enquêter.

"Nous sommes au courant des informations faisant état de victimes civiles à la suite des opérations militaires en cours. Nous prenons ces informations au sérieux et nous enquêtons", a-t-il dit. "La protection des civils est primordiale et nous continuerons de prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les risques de dommages involontaires", a-t-il insisté.

- Organisation de défense des droits humains -

L'organisation de défense des droits humains Hengaw, dont le siège est en Norvège, a annoncé enquêter sur l'identité des élèves qui auraient été tués dans ce bombardement.

Dans un communiqué, elle a expliqué que les cours du matin se déroulaient à l'école Shajare Tayyebeh au moment de l'événement et qu'environ 170 élèves auraient pu alors être présents.
Dimanche 1 Mars 2026
Dakaractu



