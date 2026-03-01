Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées

L’association And Setal Jummah Yi a été créée par des jeunes engagés dans le social. Chaque quinzaine de dimanche, nous organisons le nettoyage des mosquées. Pendant le mois de Ramadan, les activités de nettoyage sont temporairement suspendues et remplacées par des distributions de Ndogou aux passants et aux jeunes des rues, afin de leur venir en aide.







Nous réalisons également de nombreuses actions sociales, récemment, nous avons fait un don à la maison d’arrêt pour femmes et nous intervenons dans les Daara et auprès des personnes vulnérables avec des ravitaillements alimentaires, des vêtements et d’autres besoins essentiels. Chaque initiative est financée par les membres eux mêmes, qui contribuent de leur propre poche.

