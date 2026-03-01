Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Le cours de l'or, traditionnelle valeur refuge face aux incertitudes géopolitique, a grimpé de 2% lundi en réaction au conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et ses répercussions au Moyen-Orient.
Vers 23H50 GMT, le prix de l'or progressait de 2% à 5.384 dollars l'once.
