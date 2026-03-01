Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »


Dans une allocution diffusée en direct depuis la Maison-Blanche, le président Donald Trump a annoncé le lancement d’une offensive militaire américaine d’une ampleur sans précédent contre l’Iran. Baptisée « Epic Fury », cette opération est présentée par le président comme l’une des plus grandes, des plus complexes et des plus décisives que le monde ait jamais connues. En quelques minutes à peine, des centaines de cibles stratégiques auraient été frappées simultanément sur l’ensemble du territoire iranien. Parmi elles figurent des installations des Gardiens de la Révolution, des systèmes de défense aérienne et, selon Trump, des sites liés au programme nucléaire iranien, dont des bâtiments abritant des centrifugeuses. L’ampleur et la rapidité de l’opération, telle que décrite par le président, laissent entrevoir une planification militaire de plusieurs mois.

 

L’annonce la plus retentissante de ce discours reste sans conteste la mort du Guide Suprême de l’Iran. Donald Trump a confirmé son élimination, le décrivant comme un homme « violent et cruel » dont les mains étaient couvertes du sang de centaines de milliers de victimes, américaines et étrangères, sur plusieurs décennies. Selon le président, la nouvelle de sa mort aurait provoqué des scènes de liesse spontanées dans les rues iraniennes, le peuple exprimant à la fois soulagement et espoir.

 

Sur le plan militaire, Trump a indiqué que l’ensemble de l’appareil de défense iranien avait été neutralisé et que de nombreux soldats et officiers choisissaient de se rendre, contactant par milliers les autorités américaines pour réclamer l’immunité promise. Les opérations se poursuivent néanmoins à pleine puissance, a-t-il précisé, et ne cesseront que lorsque la totalité des objectifs fixés auront été atteints.

 

Le président a également reconnu le coût humain de cette offensive pour les forces américaines. Trois soldats ont été tués au combat, et Trump leur a rendu un hommage solennel, les qualifiant de « véritables patriotes américains ». Il a prié pour le rétablissement des blessés et exprimé la gratitude de la nation aux familles des soldats tombés, tout en avertissant avec une certaine sobriété que d’autres pertes étaient à craindre avant la conclusion des opérations.

 

Sur le plan géopolitique, le président Américain a justifié l’intervention en invoquant l’impérieuse nécessité d’empêcher un régime qu’il qualifie de premier État sponsor du terrorisme mondial d’accéder à l’arme nucléaire. « Un régime iranien armé de missiles longue portée et d’armes nucléaires constituerait une menace directe pour chaque Américain », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis ne pouvaient ni ne devaient laisser une telle menace se matérialiser.

 

S’adressant directement aux forces armées iraniennes, il les a sommées de déposer les armes immédiatement en échange de l’immunité, ou de faire face à ce qu’il a qualifié de « mort certaine ». Il a également pris la parole à l’intention du peuple iranien, l’appelant à saisir ce moment historique pour reconquérir sa liberté, affirmant que l’Amérique se tenait à ses côtés et qu’elle avait tenu la promesse qu’elle lui avait faite.

 

Le président des États Unis a célébré la puissance retrouvée de l’armée américaine, qu’il a décrite comme la plus redoutable que le monde ait jamais connue, avant de rendre hommage aux soldats engagés sur le terrain et de placer cette opération dans la continuité du devoir historique des nations libres de protéger leurs enfants et les générations futures.

Dimanche 1 Mars 2026
Dakaractu



