Un ivrogne entre dans la mosquée Massalikul Jinaan et blesse un fidèle avec un tesson de bouteille

Jugé hier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail de 21 jours, Talla a été condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme. Les débats d'audience ont permis de comprendre les dessous de cette histoire. Selon le journal l’Observateur de ce mardi, le prévenu Talla est un apprenti de car-rapide".

Le jour des faits, il était ivre et planait dans une bouffée délirante. Tenant à peine sur ses jambes, il s'est invité à l'intérieur de la mosquée Massalikul Jinaan. La démarche titubante, il se lance dans un monologue incessant.

La partie civile Mamadou Guèye qui balayait la cour, le videra illico presto du lieu de culte. Une attitude que Talla n'a pas pu digérer, malgré son état d'ébriété. Armé d'un tesson de bouteille, il revient sur ses pas et tente de le blesser. Par instinct de survie, M. Guèye parvient avec tact à esquiver le coup, mais n'a pas pu éviter des blessures à la main à cause de la vitesse de l'action. Admis à l'hôpital, il s'en est tiré avec une incapacité temporaire de travail de 21 jours.

Attrait hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires avec un Itt de 21 jours, Talla a voulu, dans un premier temps, jouer la carte de la victimisation. « C'est lui qui m'a donné un coup de balai et je me suis évanoui », a-t-il soutenu d'emblée. Mais confondu avec les déclarations de la partie civile et du témoin, il se rétracte et se confond en excuses. « Je n'étais pas maître de mes actes, j'ai agi sous l'emprise de l'alcool. Naturellement, je ne suis pas quelqu'un de violent », a-t-il laissé entendre. Dans son réquisitoire, le Procureur a demandé à ce que la Loi soit appliquée dans toute sa vigueur. Rendant son délibéré, le Tribunal a finalement condamné Talla Ngom à 3 mois d’emprisonnement ferme.