Un incendie touche les locaux de Télé-École à Sacré-Cœur 3 : la station radio endommagée, sans faire de victimes

Un incendie s’est déclaré hier mardi dans les locaux de Télé-École situés à Sacré-Cœur 3, à Dakar. Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels, notamment au niveau de la station radio du groupe, mais aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.



Réagissant à cet incident, le président-directeur général de Télé-École, le Professeur Assane Mboup, a fait savoir que cet incendie a affecté un investissement bâti au cours des treize dernières années. Selon lui, plus d’un milliard de francs CFA ont été injectés dans le développement de cette infrastructure aujourd’hui touchée par les flammes.



Malgré l’ampleur des dégâts, le responsable se veut rassurant quant à la continuité des activités. « Le signal continue d’émettre et les programmes se poursuivent normalement », a-t-il indiqué, soulignant la résilience de l’entreprise face à cette épreuve.



Le Professeur Mboup a également exprimé sa foi et sa résignation devant cet événement. Il a déclaré s’en remettre à Allah, affirmant accepter la volonté divine tout en gardant confiance pour l’avenir.



Par ailleurs, il a informé les autorités étatiques de cet incendie qui secoue son entreprise et a appelé à une évaluation complète des dommages causés par le sinistre.



Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de l’incendie ainsi que l’étendue des pertes matérielles enregistrées.