PASTEF: Khouraïchi Thiam annonce sa démission et s’engage aux côtés de Bassirou Diomaye Faye

Le coordonnateur du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), Khouraïchi Thiam, a annoncé ce jeudi sa démission de Pastef, lors d’un point de presse consacré à l’actualité politique nationale. Une décision mûrement réfléchi selon le désormais ex membre de Pastef. Jusque-là membre de Pastef-Dakar et coordonnateur de Pastef Sacré-Cœur 1, MONCAP Diaspora et MONCAP Sport, il a choisi de s’exprimer face à la presse pour officialiser son départ du parti au pouvoir et son engagement aux côtés du président de la République Bassirou Diomaye Faye.



D’entrée, Khouraïchi Thiam a tenu à remercier celles qui ont facilité son adhésion à Pastef, citant nommément la députée Aïcha Touré ainsi que Ndeye Fatou Mbodj du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). Un propos liminaire qui tranche avec la nature de l’annonce à venir, et qui témoigne d’une volonté de ne pas rompre sur un ton polémique avec celles qui l’ont accompagné dans son parcours militant.