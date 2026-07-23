Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko


Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko

Rougui Aladji Sow annonce son ralliement à la dynamique politique portée par le président Bassirou Diomaye Faye, marquant une nouvelle défection au sein de PASTEF sur fond de tensions persistantes entre le chef de l’État et Ousmane Sonko. Membre du Cabinet du président Sonko, du MONCAP, du MOJIP et du Bureau communal de PASTEF à Diamaguène Sicap Mbao, elle a rendu publique sa décision dans une déclaration où elle affirme vouloir « faire primer l’exigence républicaine » et traduire les principes du parti en actes fondateurs.

 

Dans son message relative à sa démission, Rougui Aladji Sow qualifie Bassirou Diomaye Faye de « frère d’armes », saluant sa loyauté et sa constance dans la construction du combat collectif au sein de PASTEF. Elle estime que le chef de l’État a joué un rôle déterminant dans l’histoire du parti et que le suivre relève désormais, selon elle, d’une évidence à la fois politique et stratégique. Elle présente son choix comme une nécessité dictée par la responsabilité patriotique, appelant à soutenir celui qui, à ses yeux, garantit la continuité, la stabilité et le cap du projet commun. Elle appelle par ailleurs à l’unité autour de la personne du président, la présentant comme condition de la solidité du parti et de la souveraineté nationale.

 

Rougui Sow prend soin de ménager Ousmane Sonko dans sa déclaration, assurant que sa considération pour lui demeure « intacte et fondamentale » et que rien n’altérera, selon ses mots, le lien fraternel qui les unit. Elle rappelle avoir servi au sein de son cabinet tout en bénéficiant, précise-t-elle, du soutien renouvelé du président Faye durant cette période. Elle conclut en réaffirmant sa détermination à accompagner Bassirou Diomaye Faye, inscrivant ce choix dans la continuité des idéaux du parti et au service, dit-elle, de la justice et de l’avenir du peuple sénégalais.

 

Une annonce qui s’ajoute à cette série de ralliements et de départs qui redessinent depuis plusieurs mois les équilibres internes de PASTEF, sur fond de rivalité affichée entre la présidence de la république  et primature

Autres articles
Jeudi 23 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale

Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale - 23/07/2026

Dahra Djolof : six jeunes perdent la vie dans une tentative de migration vers l'Espagne

Dahra Djolof : six jeunes perdent la vie dans une tentative de migration vers l'Espagne - 23/07/2026

ONU, avenir de l’APR, élections : Oumar Youm annonce que la réflexion sur « l’après-Macky Sall » est déjà engagée

ONU, avenir de l’APR, élections : Oumar Youm annonce que la réflexion sur « l’après-Macky Sall » est déjà engagée - 23/07/2026

Licenciements abusifs /Plus de 134 millions de FCFA réclamés : le Crous de Saint-Louis sous la menace d’une saisie de ses comptes

Licenciements abusifs /Plus de 134 millions de FCFA réclamés : le Crous de Saint-Louis sous la menace d’une saisie de ses comptes - 23/07/2026

Investissement local dans le pétrole et le gaz : Le secteur privé national prône un changement de statut

Investissement local dans le pétrole et le gaz : Le secteur privé national prône un changement de statut - 22/07/2026

Grande collecte 2026 : La Fondation Air France renforce son engagement au Sénégal et s’illustre à travers plusieurs tonnes de dons

Grande collecte 2026 : La Fondation Air France renforce son engagement au Sénégal et s’illustre à travers plusieurs tonnes de dons - 22/07/2026

Sophie Gladima devant la Haute Cour de justice : Son bracelet électronique retiré… le procès renvoyé au retour des vacances judiciaires

Sophie Gladima devant la Haute Cour de justice : Son bracelet électronique retiré… le procès renvoyé au retour des vacances judiciaires - 22/07/2026

Affaire Jérôme Badiaky et Sakory Ka : condamnés à six mois ferme, les deux prévenus retrouvent la liberté

Affaire Jérôme Badiaky et Sakory Ka : condamnés à six mois ferme, les deux prévenus retrouvent la liberté - 22/07/2026

Procès d’Ismaïla Madior Fall : le bracelet électronique provoque un vif accrochage à la Haute Cour de justice

Procès d’Ismaïla Madior Fall : le bracelet électronique provoque un vif accrochage à la Haute Cour de justice - 22/07/2026

Braquage meurtrier à la Cité Fayçal : une chute par la fenêtre, un faux malaise et quatre suspects déférés après le braquage meurtrier…l’autopsie révèle la violence des tirs contre l’ingénieur chinois

Braquage meurtrier à la Cité Fayçal : une chute par la fenêtre, un faux malaise et quatre suspects déférés après le braquage meurtrier…l’autopsie révèle la violence des tirs contre l’ingénieur chinois - 22/07/2026

Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte

Dette de 25 millions envers Axil Hôtel : la FSF promet de payer avant le dépôt d’une plainte - 22/07/2026

Plage de Gadaye : deux hommes déférés après une enquête mêlant actes contre nature ,VIH et graves accusations

Plage de Gadaye : deux hommes déférés après une enquête mêlant actes contre nature ,VIH et graves accusations - 22/07/2026

La fille de Mame Makhtar Guèye et trois coaccusés vers l’instruction : le parquet veut approfondir une enquête tentaculaire

La fille de Mame Makhtar Guèye et trois coaccusés vers l’instruction : le parquet veut approfondir une enquête tentaculaire - 22/07/2026

Haute cour de justice /Procès Sophie Gladima : la transmission tardive du dossier pourrait provoquer un renvoi dès l’ouverture

Haute cour de justice /Procès Sophie Gladima : la transmission tardive du dossier pourrait provoquer un renvoi dès l’ouverture - 22/07/2026

Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement

Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement - 21/07/2026

Fusillade à l’usine CDA : le commando lourdement armé traqué par trois unités de la gendarmerie...Quatre gendarmes blessés

Fusillade à l’usine CDA : le commando lourdement armé traqué par trois unités de la gendarmerie...Quatre gendarmes blessés - 21/07/2026

Macky Sall à l’ONU : « Le soutien du Sénégal transforme une candidature individuelle en projet national » ( Dr Ousmane Kane )

Macky Sall à l’ONU : « Le soutien du Sénégal transforme une candidature individuelle en projet national » ( Dr Ousmane Kane ) - 21/07/2026

Sa fille arrêtée, Mame Makhtar Guèye réclame une justice sans faveur : « Qu’elle soit plus sévère avec elle »

Sa fille arrêtée, Mame Makhtar Guèye réclame une justice sans faveur : « Qu’elle soit plus sévère avec elle » - 21/07/2026

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye - 21/07/2026

Arrêté abrogeant sa nomination à la tête de WASCAL : L’ex recteur, Ahmadou Aly Mbaye obtient gain de cause devant la Cour suprême contre l'UCAD

Arrêté abrogeant sa nomination à la tête de WASCAL : L’ex recteur, Ahmadou Aly Mbaye obtient gain de cause devant la Cour suprême contre l'UCAD - 20/07/2026

ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

ONU : Le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall - 20/07/2026

« Le peuple sénégalais attend de vous des magistrats justes » : message d’Abdoulaye Ba aux 15 nouveaux magistrats

« Le peuple sénégalais attend de vous des magistrats justes » : message d’Abdoulaye Ba aux 15 nouveaux magistrats - 20/07/2026

Meurtre d’un restaurateur chinois à la Cité Fayçal : le téléphone qui a conduit aux suspects, un Tiak-Tiak et leur complice dans le viseur… l’autopsie révèle la violence de l’attaque

Meurtre d’un restaurateur chinois à la Cité Fayçal : le téléphone qui a conduit aux suspects, un Tiak-Tiak et leur complice dans le viseur… l’autopsie révèle la violence de l’attaque - 20/07/2026

Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris

Farba Ngom absent du retour de Macky Sall : ce qui s’est passé après son opération à Paris - 20/07/2026

un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC

un nouveau litige financier autour de l’équipe nationale féminine : La FSF quitte l’Axil Hôtel sans payer une facture de 25 millions, le propriétaire Gorgui Ndoye menace de saisir la DIC - 20/07/2026

Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine »

Bassirou Diomaye Faye devant ses pairs de la CEDEAO: « Il est urgent de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine » - 20/07/2026

Médiation secrète Diomaye Faye–Macky Sall : le rôle présumé d’Emmanuel Macron révélé…Il aurait œuvré en coulisses pour favoriser le rapprochement

Médiation secrète Diomaye Faye–Macky Sall : le rôle présumé d’Emmanuel Macron révélé…Il aurait œuvré en coulisses pour favoriser le rapprochement - 20/07/2026

Dette sénégalaise : Citigroup alerte sur un possible remboursement inférieur à 50 % pour les détenteurs d’obligations, la dette du Sénégal entre dans une zone de fortes turbulences

Dette sénégalaise : Citigroup alerte sur un possible remboursement inférieur à 50 % pour les détenteurs d’obligations, la dette du Sénégal entre dans une zone de fortes turbulences - 20/07/2026

Défaite électorale de l’APR en banlieue : Abdou Khafor Touré décrypte les raisons d’un désaveu populaire

Défaite électorale de l’APR en banlieue : Abdou Khafor Touré décrypte les raisons d’un désaveu populaire - 19/07/2026

Sommet de Freetown : Le Général Birame Diop nommé président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030

Sommet de Freetown : Le Général Birame Diop nommé président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030 - 19/07/2026

RSS Syndication