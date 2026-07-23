Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko

Rougui Aladji Sow annonce son ralliement à la dynamique politique portée par le président Bassirou Diomaye Faye, marquant une nouvelle défection au sein de PASTEF sur fond de tensions persistantes entre le chef de l’État et Ousmane Sonko. Membre du Cabinet du président Sonko, du MONCAP, du MOJIP et du Bureau communal de PASTEF à Diamaguène Sicap Mbao, elle a rendu publique sa décision dans une déclaration où elle affirme vouloir « faire primer l’exigence républicaine » et traduire les principes du parti en actes fondateurs.







Dans son message relative à sa démission, Rougui Aladji Sow qualifie Bassirou Diomaye Faye de « frère d’armes », saluant sa loyauté et sa constance dans la construction du combat collectif au sein de PASTEF. Elle estime que le chef de l’État a joué un rôle déterminant dans l’histoire du parti et que le suivre relève désormais, selon elle, d’une évidence à la fois politique et stratégique. Elle présente son choix comme une nécessité dictée par la responsabilité patriotique, appelant à soutenir celui qui, à ses yeux, garantit la continuité, la stabilité et le cap du projet commun. Elle appelle par ailleurs à l’unité autour de la personne du président, la présentant comme condition de la solidité du parti et de la souveraineté nationale.







Rougui Sow prend soin de ménager Ousmane Sonko dans sa déclaration, assurant que sa considération pour lui demeure « intacte et fondamentale » et que rien n’altérera, selon ses mots, le lien fraternel qui les unit. Elle rappelle avoir servi au sein de son cabinet tout en bénéficiant, précise-t-elle, du soutien renouvelé du président Faye durant cette période. Elle conclut en réaffirmant sa détermination à accompagner Bassirou Diomaye Faye, inscrivant ce choix dans la continuité des idéaux du parti et au service, dit-elle, de la justice et de l’avenir du peuple sénégalais.







Une annonce qui s’ajoute à cette série de ralliements et de départs qui redessinent depuis plusieurs mois les équilibres internes de PASTEF, sur fond de rivalité affichée entre la présidence de la république et primature

