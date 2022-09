USAID/SÉNÉGAL et les Organisations de la Société Civile échangent sur le Projet USAIO-APPUI À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet USAID-APPUI À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES qui vise à améliorer la transparence ,la responsabilité et l’engagement des citoyens pour une gouvernance budgétaire plus ouverte et inclusive , l’Agence des États -Unis pour le développement international (USAID/SÉNÉGAL ) a organisé un atelier de concertation entre le projet USAID-AGFP et les organisations de la société civile afin d’échanger pour établir les bases d’une collaboration enrichissante et pérenne dans le cadre dudit projet. En effet, ce projet financé par USAID a pour objectif d’appuyer le Gouvernement du Sénégal dans l’opérationnalisation des réformes des Finances Publiques. Il contribuera ainsi à consolider les acquis et accompagnera le Gouvernement dans le renforcement des capacités nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’exécution budgétaire, renforcer les mécanismes de contrôle et faciliter la participation du public au processus budgétaire.