USA: Le couple Clinton salue la décision de Joe Biden et soutient Kamala Harris

Pour Bill et Hillary Clinton, « le président Biden a couronné son extraordinaire carrière de service avec une présidence qui a sorti l’Amérique d’une pandémie sans précédent, créé des millions de nouveaux emplois, reconstruit une économie en difficulté, renforcé notre démocratie et restauré notre position dans le monde ». Dans son message après la décision du président Américain de ne pas se présenter aux élections présidentielles, le couple Clinton estime qu’à tous égards, « il a fait avancer la mission de nos fondateurs de construire une union plus parfaite et son propre objectif déclaré de restaurer l’âme de notre nation ».







Message de Bill partagé par Hillary Clinton







Nous nous joignons aux millions d'Américains pour remercier le président Biden pour tout ce qu'il a accompli, en défendant l'Amérique à maintes reprises, son étoile polaire étant toujours ce qu'il y a de mieux pour le pays. Nous sommes honorés de nous joindre au président pour soutenir la vice-présidente Harris et ferons tout notre possible pour la soutenir.







Nous avons vécu de nombreux hauts et bas, mais rien ne nous inquiète plus pour notre pays que la menace que représente un deuxième mandat de Trump. Il a promis d’être un dictateur dès le premier jour, et la récente décision de sa servile Cour suprême ne fera que l’encourager à détruire davantage la Constitution. Il est maintenant temps de soutenir Kamala Harris et de lutter avec tout ce que nous avons pour l'élire. L’avenir de l’Amérique en dépend.