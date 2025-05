USA : La communauté sénégalaise lance un SOS pour Serigne Saliou Ndoye, détenu au Texas

Serigne Saliou, chauffeur occasionnel, aurait reçu une passagère américaine qui lui aurait demandé de mettre de la musique. Ne maîtrisant pas bien l’anglais, il aurait expliqué maladroitement qu’il n’écoutait pas de musique pour des raisons religieuses, préférant le Coran. Ces propos auraient affolé la passagère, qui aurait demandé à descendre immédiatement, en pleine autoroute. Pour des raisons évidentes de sécurité, il aurait refusé de la faire descendre à cet endroit, ce qui a été interprété comme une tentative de séquestration.



Originaire de Thiès, Serigne Saliou Ndoye est décrit par la diaspora comme un homme pieux, respectueux, engagé dans la communauté Mouride et toujours fidèle aux valeurs de paix et de tolérance.



Aucune charge de nature criminelle grave (notamment sexuelle) n’a été retenue à ce jour contre lui. La communauté sénégalaise aux États-Unis a lancé une cagnotte pour l’aider à bénéficier des services d’un bon avocat, apte à défendre son dossier avec rigueur et humanité.



Les membres de la diaspora appellent l’ambassade du Sénégal à Washington et le consulat général à New York à suivre l’affaire de près, afin de garantir le respect des droits fondamentaux du compatriote détenu. « Ce que nous demandons, ce n’est pas un traitement de faveur. Ce que nous demandons, c’est la vérité, l’équité et la justice », précise un membre de la coordination solidaire.