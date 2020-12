UGB / Saint-Louis : Le Budget 2021 du CROUS adopté à 7,7 milliards de francs par le Conseil d'Adminsitration.

Le conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis s'est réuni ce mercredi à l'effet d'examiner le projet de budget 2021 du CROUS.



Dirigé par le président, le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Ousmane Thiaré, le conseil d'administration a arrêté le projet de budget 2021 du Centre Régional des œuvres universitaires de Saint-Louis à sept milliards sept cent size millions cinq cent cinquante mille (7.716.550.000) Francs CFA.



Pour le directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, "ce projet de budget 2021 adopté par le Conseil d'administration, a été préparé sur la base des plans de travail annuels des différents services, divisions et cellules du centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, en concert avec les sous commissions des délégués des étudiants".



Par ailleurs, Pape Ibrahima Faye rappelle que "le budget de la commission sociale des étudiants sera vu à la hausse pour un montant de 15 millions de Francs CFA répartis comme suit : 5 millions de subvention et 10 millions pour l'organisation d'activités sur présentation de justificatifs. Toutefois sur les 10 millions, seront débités les frais des Journées Sans Tickets decrétées par la coordination des étudiants".



Au terme de la rencontre, le conseil d'administration s'est félicité également de la qualité et la concision notée dans les documents présentés par la Division financière, maîtresse d'œuvre du projet de budget...