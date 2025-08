UGB : Le maire Alioune Sarr dédicace son livre pour transformer Notto Diobasse en "Smart City"

Le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a dédicacé ce samedi à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis son ouvrage intitulé "La République des Carrés Notto Diobasse Smart City / Bâtir l'avenir, Ancrer la Prospérité".



L'ouvrage se veut une réponse aux quatre problématiques majeures qui, selon le maire, minent les communes au Sénégal : l'exode rural, le chômage des jeunes, le manque de logements décents, et le déficit en matière d'aménagement des zones agricoles et industrielles.



Un plan basé sur les atouts de la commune

Alioune Sarr a mis en avant les "avantages comparatifs" de sa commune, située au cœur d'un triangle stratégique :



Proximité de l'aéroport AIBD, du port de Ndayane et de l'autoroute Ila Touba.

Voisinage des grands marchés de Dakar, Thiès et Mbour, ainsi que des villes saintes de Touba et Tivaouane.

C'est fort de ces atouts que le maire a lancé son plan, qui repose sur trois engagements majeurs :



La sécurisation foncière.

L'aménagement de logements décents pour tous les habitants.

L'aménagement agricole et industriel pour créer des emplois et de la valeur.

Ce plan vise à répondre aux défis locaux en tirant pleinement parti de la position géographique avantageuse de Notto Diobasse.