UGB / Construction de 6 pavillons d'une capacité de 2000 lits : « Les travaux en phase de finition »

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Président de la République pour faire de l’étudiant, un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie, le Gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), est en train de finaliser le projet de renforcement de la capacité d’accueil du campus social de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis avec la construction de (06) nouveaux pavillons d’une capacité de 2.000 lits.



« Les travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction de la Maintenance, des Constructions et des Équipements de l'Enseignement supérieur (DMCEES) sont actuellement en phase de finalisation et vont accroître de 50,9 % la capacité d’accueil du campus social de l’Université », renseignent les responsables du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous).



À cet effet, la direction du CROUS demande à la communauté estudiantine de faire preuve d’un peu plus de patience pour permettre aux services concernés de réceptionner ce bien public.



Par ailleurs, la direction en collaboration avec les services de l’État, dit prendre toutes les dispositions pour que bien le public soit préservé, au bénéfice des générations présentes et futures.



Le Crous, conformément à sa mission et au règlement intérieur, annonce la mise en place d'une commission technique qui procédera en toute transparence aux travaux de pré-codification pour l’attribution des lits aux ayants-droit dès réception des nouveaux pavillons...