UGB : 176 anciens agents et professeurs honorés, l’association réclame un fonds de solidarité

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a rendu hommage à ses anciens. 176 professeurs et agents admis à la retraite entre 2014 et 2025 ont été célébrés ce jour dans un amphi plein à craquer de l’UFR CRAC, devant étudiants, enseignants et personnels.



Organisée par la communauté universitaire, la cérémonie visait à “consolider les liens intergénérationnels, renforcer l’image de l’UGB et exprimer la gratitude” aux retraités, selon le recteur, le Pr Maguette Ndiaye.



Prenant la parole, le président de l’Association des retraités de l’UGB, Mamadou Ndaw, a profité de l’occasion pour alerter sur les conditions de vie des anciens.



Il a plaidé pour la mise en place urgente d’un fonds de solidarité retraite. “À nos camarades en activité, je voudrais lancer un appel à une solidarité intergénérationnelle. Les pensions sont modiques”, a-t-il déclaré.



Selon lui, un projet en ce sens avait déjà été adopté lors d’un séminaire et sa mise en œuvre rapide à l’UGB décidée. Mais “rien n’a encore été entrepris dans ce sens, malgré plusieurs relances restées sans explication plausible”, a-t-il déploré.



M. Ndaw a également formulé plusieurs autres doléances :

La mise en place d’une assistance médicale complémentaire à celle de l’IPRES, via une mutualisation des services médicaux entre le CROUS et le rectorat.

L’octroi d’un billet pour le pèlerinage aux lieux saints.

L’attribution d’une subvention annuelle à l’association.

L’affectation d’un local équipé au sein de l’université pour servir de siège à l’association des retraités.



Le recteur Maguette Ndiaye a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des 176 honorés. “Cette cérémonie constitue un devoir de mémoire envers toutes ces personnes qui ont servi l’université durant leur vie active jusqu’à leur retraite”, a-t-il souligné.





Se disant sensible aux préoccupations sociales soulevées, il a souhaité disposer de “davantage de moyens financiers afin de pouvoir répondre aux attentes de tous”.



Au total, 176 anciens agents de l’UGB ont reçu les honneurs de l’institution lors de cette première édition.