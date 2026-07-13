Thiès - Non règlement du contentieux avec l'État : les ex-temporaires de la Régie de chemins de fer du Sénégal dans tous leurs états..

Ce lundi matin, l'entente des ex-temporaires de la Régie de chemins de fer du Sénégal a investi les grandes artères de la cité du rail pour exiger le règlement du contentieux qui le lie à l'État du Sénégal et qui est estimé à plusieurs milliards de Fcfa.

Les membres de cette entité ont ainsi dénoncé les lenteurs liées au paiement de cette enveloppe financière. "Nous étions tous confiants après la survenue de l'alternance à laquelle nous avions participé, mais depuis lors le régime nous fait valser de promesse en promesse. Tout dernièrement le ministre Yankhoba Diémé alors ministre de l'Équipement, des Transports terrestres et des transports aériens, avait mis en place une commission sous votre injonction dénommée "Groupe de travail et du suivi du dossier de l'Entente des ex-temporaires", dirigée par le ministre lui-même. Après plusieurs rencontres, il a été clairement dit que l'État s'engageait à verser les sommes déjà votées par l'Assemblée nationale dans la loi rectificative des finances 2025 à l'Ipres au plus tard au mois de juin 2026 pour que le paiement puisse démarrer", ont-ils informé.

Les ex-temporaires disent être "un groupe de personnes vulnérables ayant fait plus de 30 ans de service qui perçoivent des miettes et qui vivent dans la misère à cause de ce problème". "Nous pensons pouvoir compter sur votre sens de la responsabilité pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais", ont-ils lancé à l'endroit de l'État.

À rappeler qu'ils sont plus de 850 personnes composées d'ayants droit, de veuves et d'orphelins. Ce matin, leur assemblée générale a été suivie d'une marche pour la remise d'un mémorandum au gouverneur de la région de Thiès.