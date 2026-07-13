Affaire de la soirée partouze d’homo à Nguinth : la soirée interrompue révèle un possible réseau de transmission du VIH…plusieurs partenaires recherchés après les examens médicaux

L’enquête ouverte après l’interruption, le 4 juillet 2026, d’une soirée organisée dans un studio à Nguinth continue de livrer ses ramifications. Selon Libération, les auditions et les examens médicaux ont conduit les enquêteurs du commissariat central de Thiès à s’intéresser à de possibles transmissions du VIH, parallèlement aux poursuites déjà engagées contre quatre personnes.


Affaire de la soirée partouze d’homo à Nguinth : la soirée interrompue révèle un possible réseau de transmission du VIH…plusieurs partenaires recherchés après les examens médicaux
Quatre personnes placées sous mandat de dépôt
 
L’affaire avait éclaté lorsque les policiers du commissariat central de Thiès avaient fait irruption dans un studio situé à Nguinth, où se tenait une soirée présentée par Libération comme une « soirée partouze avortée ».
 
Les enquêteurs avaient alors interpellé l’organisateur présumé de la rencontre, un homme âgé de 39 ans se présentant comme enseignant et domicilié à Nguinth. Trois autres personnes avaient également été arrêtées : un homme de 31 ans, présenté comme gérant d’une boutique et domicilié aux Parcelles Assainies de Thiès ; un pâtissier de 24 ans résidant à Bountou Dépôt ; ainsi qu’un chauffeur de 22 ans domicilié à Mbour 3.
 
Les quatre mis en cause ont été écroués, selon le quotidien, pour plusieurs qualifications rapportées par les enquêteurs : association de malfaiteurs, actes contre nature, prostitution en ligne, détention et usage de drogue, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, usurpation d’identité et escroquerie.
 
À ce stade de la procédure, ces personnes restent présumées innocentes tant qu’une décision définitive de justice n’est pas intervenue.
 
Des déclarations qui dévoilent les liens entre les suspects
 
Au cours de son audition, le pâtissier de 24 ans aurait reconnu avoir entretenu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels avec l’organisateur présumé de la soirée. Ce dernier aurait d’abord tenté de nier les faits avant de revenir sur ses déclarations.
 
Selon le récit rapporté par Libération, l’organisateur présumé aurait affirmé que les différents protagonistes se connaissaient et entretenaient des relations entre eux. Il aurait notamment reconnu être en couple avec l’un des mis en cause. Il aurait également évoqué les relations entretenues par un autre suspect avec un individu surnommé « Papi », qui serait toujours recherché.
 
Les deux autres personnes entendues auraient, pour leur part, contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec les autres membres du groupe, tout en reconnaissant leur présence dans cet environnement.
 
Un système présumé de prestations sexuelles en ligne
 
Les investigations auraient aussi mis au jour une activité organisée sur les réseaux sociaux. L’un des mis en cause aurait utilisé des annonces publiées sur Instagram en se faisant passer pour une femme.
 
Les personnes intéressées étaient ensuite redirigées vers WhatsApp, où des appels vidéo à caractère sexuel auraient été proposés contre rémunération. Un second téléphone aurait été utilisé pour effectuer ces prestations.
 
Libération indique que plusieurs personnes présentées comme des « clients » auraient été identifiées par les enquêteurs. Cette piste pourrait permettre de déterminer l’ampleur réelle de l’activité et d’identifier d’éventuels autres protagonistes.
 
Le dossier prend une dimension sanitaire
 
Le volet le plus préoccupant de l’enquête concerne toutefois les résultats des examens médicaux effectués sur certains des mis en cause.
 
L’organisateur présumé aurait déclaré avoir appris sa séropositivité en 2015 et suivre depuis cette période un traitement antirétroviral. Les analyses auraient également révélé la séropositivité d’un second suspect, qui aurait affirmé ignorer jusque-là son statut sérologique.
 
Selon les éléments rapportés par Libération, ce dernier aurait entretenu des rapports sexuels non protégés avec des hommes et des femmes. Il aurait notamment eu un enfant avec l’une de ses partenaires.
 
Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les personnes ayant eu des rapports avec les suspects concernés, afin d’évaluer les risques d’exposition et de transmission, intentionnelle ou non.
 
Plusieurs personnes encore recherchées ou à identifier
 
Les investigations ont déjà permis d’identifier plusieurs individus qui fréquentaient le cercle des mis en cause. Les autorités tentent de déterminer leur rôle, leur statut sanitaire et les conditions dans lesquelles les relations ont eu lieu.
 
L’affaire, initialement ouverte après l’interruption d’une soirée dans un studio, s’est ainsi transformée en une enquête à plusieurs dimensions : judiciaire, numérique et sanitaire.
 
Le commissariat central de Thiès poursuit ses investigations pour établir les responsabilités individuelles et déterminer si d’autres personnes doivent être entendues ou poursuivies.
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Lundi 13 Juillet 2026
Dakaractu



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