Une nouvelle épreuve après quatorze mois de bataille judiciaire



Après une longue période de détention et un affrontement judiciaire particulièrement intense, Farba Ngom livre désormais un combat plus discret : celui de sa santé.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, le responsable de l’Alliance pour la République séjourne actuellement dans la région parisienne. Il doit y effectuer plusieurs consultations et examens à l’Hôpital américain de Paris, situé à Neuilly-sur-Seine.



Ce déplacement intervient à peine quelques semaines après sa libération, qui avait mis un terme à plus de quatorze mois passés en détention. La parenthèse médicale succède ainsi à une séquence judiciaire lourde, mais ne signifie pas pour autant la fin des procédures ouvertes contre lui.



Des examens pour établir un diagnostic complet



L’Observateur rapporte que plusieurs rendez-vous médicaux ont été programmés au profit de Farba Ngom. Des examens cliniques approfondis doivent permettre aux spécialistes d’établir un diagnostic complet.



Ces investigations devront également déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire. Les proches du député-maire, interrogés par le journal, se sont refusés à entrer dans davantage de détails, invoquant le secret médical.



La nature exacte de ses problèmes de santé n’est donc pas précisée. Le séjour est toutefois présenté comme suffisamment important pour justifier une autorisation exceptionnelle de déplacement hors du Sénégal.



Une sortie du territoire autorisée par le juge d’instruction



Farba Ngom demeure soumis à un cadre judiciaire strict. Son voyage ne résulte donc pas d’un déplacement librement organisé.



D’après L’Observateur, le juge d’instruction, après avoir officiellement informé le Parquet financier, lui a accordé une autorisation de sortie du territoire pour raisons médicales.



Cette décision allège temporairement certaines contraintes liées à son contrôle judiciaire, sans suspendre l’information ouverte contre lui. Le voyage à Paris reste ainsi juridiquement encadré.



L’autorisation médicale ne remet pas en cause les obligations auxquelles il demeure astreint au Sénégal ni la poursuite des procédures économiques et financières le concernant.



Une halte spirituelle à Fès avant Paris



Farba Ngom n’a pas rejoint directement la France. Selon les informations de L’Observateur, il a d’abord effectué une halte à Fès, au Maroc.



Il s’est recueilli au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif, haut lieu spirituel de la confrérie Tidiane, avant de gagner Paris, où il séjournerait depuis le jeudi précédant la publication du journal.



Cette étape religieuse apparaît comme une transition symbolique entre une longue période marquée par les épreuves judiciaires et une nouvelle phase dominée par les impératifs de santé.



La Cour suprême avait levé le dernier obstacle à sa libération



Le voyage médical intervient après un important tournant dans le dossier judiciaire. Le 28 avril 2026, la Cour suprême avait définitivement fait sauter le dernier verrou empêchant la remise en liberté de Farba Ngom.



Après 425 jours passés derrière les barreaux, le député-maire des Agnam avait ainsi retrouvé sa famille. Son incarcération avait commencé le 27 février 2025, dans le prolongement de rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, la Centif.



L’ancien député avait été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de procédures portant sur des opérations financières présumées illicites.



La qualification de « deniers publics » fragilisée



La défense de Farba Ngom a toutefois obtenu une décision jugée importante dans l’évolution du dossier.



Selon L’Observateur, la Chambre d’accusation financière a estimé, dans un arrêt, que les flux financiers intervenus entre Tahirou Sarr et Farba Ngom relevaient de « deniers privés » et non de « deniers publics ».



Cette appréciation aurait fragilisé l’un des fondements majeurs des poursuites pour détournement de deniers publics, au moins à ce stade de la procédure.



Les avocats de Farba Ngom s’appuient désormais sur cet élément pour poursuivre leur offensive judiciaire.



Une bataille désormais orientée vers un non-lieu total



Après avoir obtenu la libération de leur client, les conseils de Farba Ngom visent une nouvelle étape : le non-lieu total.



La décision de la Chambre d’accusation financière constitue l’un des principaux arguments invoqués par la défense pour remettre en cause les qualifications pénales retenues initialement.



La bataille judiciaire reste donc ouverte. Le séjour médical parisien représente une parenthèse consacrée à la santé, mais les enjeux judiciaires demeurent considérables.



À son retour, Farba Ngom restera soumis à son contrôle judiciaire et à l’évolution de l’instruction dans les deux procédures.

