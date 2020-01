UCAD : Le MEER de KOLDA installe son nouveau coordonnateur départemental

Dans le cadre de la redynamisation de son entité politique, le mouvement national des élèves et étudiants républicains s'est occupé, ce mercredi, à renouveler le leadership au niveau de la partie sud du Sénégal et plus exactement au niveau du département de Kolda.





La rencontre s'est tenue dans la salle d'accueil du pavillon E de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoulaye Diagne qui dirige le mouvement au niveau national, de confier que la mission assignée à l'aile dirigeante était d'installer un nouveau coordonnateur départemental de la structure pour insuffler à ladite section une nouvelle énergie.



Au terme de débats nourris, Samba Diao a été choisi pour remplacer Sadou Diamanka. La rencontre a aussi été l'occasion pour les jeunes élèves et étudiants républicains d'inviter leurs camarades à s'investir dans la massification du parti pour ne laisser aucune velléité d'espoir à l'opposition.