Turquie: l'opposant Kiliçdaroglu promet la victoire "au second tour"

Le candidat de l'opposition Kemal Kiliçdaroglu à l'élection présidentielle en Turquie a promis lundi la victoire de son camp "au second tour" du scrutin, qui parait désormais avéré.



"Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers. Et nous allons absolument gagner ce second tour", a-t-il lancé au coeur de la nuit, depuis Ankara, entouré des représentants des six partis de sa coalition.