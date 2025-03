Trump "ment de nouveau" sur le canal de Panama, déclare le président panaméen Mulino

Le président panaméen José Raúl Mulino a affirmé mercredi que Donald Trump "mentait de nouveau" à propos du canal de Panama, car son pays n'avait pas l'intention d'en remettre le contrôle aux Etats-Unis.



"Une fois de plus, le président Trump ment. Le canal de Panama n'est pas en cours de restitution" et cette question n'a pas été abordée dans les discussions bilatérales, a dit M. Mulino sur X. "Pour renforcer encore notre sécurité nationale, mon administration va reprendre le canal de Panama et nous avons déjà commencé à le faire", avait lancé la veille le président américain dans son discours au Congrès.