Trump assure que Poutine est prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine

Donald Trump a reçu lundi les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky pour une rencontre à la Maison Blanche au cours de laquelle il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était prêt accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine.
"Le président Poutine est d'accord pour que la Russie accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine et c'est l'un des points centraux que nous devons prendre en compte et nous allons le prendre en compte à cette table", a déclaré Donald Trump au début de la réunion.
