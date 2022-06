« Trophy Tour » à l’Ucad : Une tournée bruyante du trophée de la CAN dans l’espace estudiantin…

Pour la deuxième phase de la tournée, le trophée de la CAN a été placé devant le Pavillon A près de la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Chaque étudiant avait environ 15 secondes pour se prendre en photo avec le trophée, remporté en février dernier par le Sénégal.



Tout le monde a tenu à voir la statuette de près, entre les mains de Maguette Sène, le directeur du Coud, sur une voiture au toit ouvrant. Le ministre des Sports, Matar Ba, était également présent pour l’occasion.



Dans le cadre de ses efforts pour rapprocher l'expérience de la CAN au plus grand nombre de fans de football dans le pays, la caravane du « Trophy Tour » a sillonné l’espace estudiantin, où une cérémonie de présentation mettait en vedette le trophée de la CAN.



Les pensionnaires de l’Ucad ont eu l'occasion d'approcher le prestigieux trophée, en marge d’une Fan zone, des séances photos et un concert. « L'objectif de la présentation du trophée à l’université consiste à inspirer une nouvelle génération d’étudiants pour leur affection envers l’équipe nationale de football », a souligné le directeur du Coud.