Trophées UNFP : Bamba Dieng remporte le trophée du plus beau but de L1

Le Sénégalais Bamba Dieng a remporté lors des Trophées UNFP le trophée du plus beau but de L1. En effet le ciseau de Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg a été désigné plus beau but de la saison de Ligue 1 lors des Trophées UNFP, ce dimanche

Le Sénégalais a réagi à son trophée. « C’était incroyable parce-que y avait Dimitri derrière qui m’a dit laisse mais je l’ai pas écouté ».

Le Sénégalais succède au palmarès du plus beau but au Turc Burak Yilmaz (Lille), récompensé l'an dernier pour sa réalisation contre Lens.