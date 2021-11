Troisième conférence sociale sur la protection sociale : « Soyez rassuré, j’examinerai avec le plus grand soin les conclusions de vos travaux. (Macky Sall)

« La protection sociale pour tous : agir vite pour réduire les déficits de travail décent et réussir la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle », est le thème de la troisième conférence sociale sur la protection sociale de l’année 2021. La cérémonie de clôture qui s’est tenue au CICAD est présidée par le président de la République Macky Sall.

Pendant ces deux jours de concertations, l’ensemble des représentants des syndicats et organisations de travailleurs, des retraités et autres acteurs de secteurs concernés se sont penchés sur la lancinante question de la protection sociale. Une occasion pour ces derniers de concocter une série de recommandations pour une meilleure revalorisation des statues et vécus des travailleurs et surtout la promotion du partenariat : travailleurs, patrons et Etat.



Des sollicitations que le président de la République compte bien prendre en considération. « Soyez rassuré, j’examinerai avec le plus grand soin les conclusions de vos travaux », a-t-il adressé à Mody Guiro et aux participants à cette troisième conférence sociale sur la protection sociale, malgré sa ferme certitude que la protection sociale représente à la fois un investissement, un vecteur de cohésion sociale et surtout un moyen de rompre le cercle vicieux de la transmission intra et inter générationnelle de la pauvreté.