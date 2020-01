Tribunal correctionnel : Un prévenu se dit atteint de tuberculose, le risque de contagion a suscité la réaction du juge.

Après avoir rappelé qu'il était atteint de tuberculose, le juge Maguette Diop a interpellé son avocat pour éviter toute contagion. Le conseil a confirmé la pathologie. Il rassure qu'une contagion n’est plus possible, selon le médecin, parce que le prévenu était porteur de la tuberculose depuis plus de 15 jours.







El Hadj Omar Sall, né le 3 février 1990 à Dakar, qui fait actuellement l'objet d'un suivi médical au Pavillon spécial, «va bien», a déclaré son avocat. «Mon client a été hospitalisé au pavillon spécial », a expliqué Me Abdou Dialy Kane. «Il a eu des problèmes de santé en début de semaine, consécutifs à une tuberculose qu'il a eu en détention», confirme le conseil.











En raison de son état de santé, le procès de El Hadj Omar Sall, sous mandat de dépôt depuis mars 2019, a été renvoyé une première fois.