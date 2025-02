Trente-deux morts au Mali dans l'attaque jihadiste présumée d'un convoi civil sous escorte

Des jihadistes présumés ont tué au moins 32 personnes après avoir ouvert le feu sur un convoi de plusieurs dizaines de véhicules civils escorté par l'armée et les mercenaires du groupe russe Wagner vendredi dans le nord du Mali, selon un nouveau bilan de sources locales.



L'attaque a eu lieu près de la ville de Gao, dans une région régulièrement secouée par les violences et où l'armée a récemment mené des opérations antijihadistes.



"Le nouveau bilan provisoire de l'attaque de jihadistes contre le convoi est de 32 morts civils et militaires", a indiqué à l'AFP sous couvert d'anonymat un élu local. Ce bilan a été confirmé à l'AFP par une source au sein d'une ONG locale.



"Nous avons désormais plus de trente corps venus des lieux du drame", avait également déclaré plus tôt samedi à l'AFP une source hospitalière à Gao.



Un premier bilan avait fait état d'une dizaine de morts.



"Nous avons au moins 24 morts et 13 blessés à notre niveau dont quatre cas critiques. Les victimes ici sont toutes des civils", a affirmé à l'AFP un médecin de l'hôpital de Gao.



Un témoin présent à la morgue a pour sa part déclaré "avoir compté 25 corps".



"Les jihadistes ont tendu une embuscade vendredi entre Gao et Ansongo (nord) à un convoi de civils escorté par des militaires maliens et les mercenaires (russes) Wagner", a rapporté à l'AFP un élu sous couvert d'anonymat.



"Il y a des civils, des militaires parmi les morts et les blessés", a-t-il ajouté.



Selon des sources sécuritaires à l'AFP, "il y a eu également des morts dans les rangs du mouvement d'autodéfense Ganda Izo qui tient un poste à Kobe" (lieu de l'attaque, NDLR).



Samedi, une source médicale à Gao a également précisé que "de nombreux morts et blessés" de l'attaque avaient été transférés dans cette ville, la principale du nord du Mali.



Un rescapé de l'attaque, blessé à la tête, a déclaré à l'AFP avoir vu "des hommes armés surgir". Ils "ont commencé à tirer sur le convoi des deux côtés. Il y a eu beaucoup de morts dont des policiers et des militaires", a-t-il indiqué.



"Notre véhicule a pu rebrousser chemin", a-t-il précisé.



"D'après un transporteur rescapé, les jihadistes ont tendu une embuscade à l'escorte et ont ouvert le feu sur tout le monde sans distinction pour faire le maximum de victimes", a détaillé un responsable d'un syndicat malien des transporteurs sous couvert d'anonymat.



Selon un autre élu du nord du Mali, au moment de l'attaque les militaires maliens et forces de Wagner se trouvaient dans "une dizaine de véhicules" chargés de "sécuriser le convoi de passagers civils" qui comptait "22 minibus, six gros bus et huit camions".



"Au moins cinq camions ont été détruits par les jihadistes de l'Etat islamique (EI)", a-t-il indiqué à l'AFP.



"Les victimes civiles sont surtout des étrangers qui se rendaient sur un site d'orpaillage de la localité de Intahaka", a précisé un autre élu local de la région.





- Un axe routier cible des attaques -



L'attaque n'avait pas été revendiquée samedi, et l'armée malienne n'avait pas communiqué dessus.



"Nous contrôlons actuellement la situation sur le terrain entre Ansongo et Gao", a simplement commenté une source sécuritaire malienne.



L'axe routier Ansongo-Gao, dans le nord du Mali, a été le théâtre ces derniers mois d'attaques attribuées aux jihadistes ou à des bandits qui dépouillent notamment les civils.



Début janvier, l'armée malienne avait affirmé avoir arrêté "un chef de premier plan" de l'organisation jihadiste État islamique au grand Sahara (EIGS) et tué plusieurs de ses combattants dans une opération dans la même région de Gao.



L'armée a présenté l'homme arrêté, Abou Hach, comme un "terroriste longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Ménaka et Gao ainsi que les attaques contre les Forces armées maliennes (FAMa)".



Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique ainsi que de groupes criminels communautaires.



Ce pays sahélien est dirigé par une junte militaire depuis deux coups d'Etat en 2020 et 2021.



Depuis qu'ils ont a pris le pouvoir, les militaires ont rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance dominante française et se sont ensuite tournés militairement et politiquement vers la Russie.



Les attaques jihadistes mettent à mal la rhétorique de la junte, qui affirme que sa stratégie de rupture, ses nouveaux partenariats étrangers et un effort militaire accru ont permis d'inverser la tendance face aux jihadistes.