Transports terrestres : un fonds de développement impulsé pour répondre au renouvellement du parc automobile.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a procédé ce 30 septembre, au lancement du Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) visant spécifiquement au renouvellement du parc automobile, à l'amélioration de la sécurité routière, la réduction de l'impact environnemental des transports urbains et interurbains.



Le FDTT est un organe de financement placé sous la tutelle financière du ministère chargé des finances et sous la tutelle technique du ministère chargé des transports terrestres. Il a pour mission de contribuer de façon durable au financement de l'investissement et de l'exploitation pour la modernisation des services et la mise à niveau des infrastructures.



"Ce sera l'outil central, l'élément principal pour les acteurs de pouvoir bénéficier des apports leur permettant de réaliser des initiatives privées en matière de renouvellement du parc automobile de transport routier. C'est un fonds qui vient à son heure", a expliqué Mansour Faye.



Le ministre a notamment profité du lancement du FDTT pour annoncer la création de l'agence nationale contre l'insécurité routière, un outil visant à mettre terme au phénomène des accidents routiers.