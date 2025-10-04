Transport aérien : La compagnie Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau


Dans un communiqué rendu public, ce vendredi 3 octobre, la compagnie aérienne, Air Sénégal, annonce le renforcement de sa flotte avec la réception d'un troisième Airbus A320, le 10 octobre prochain. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique. 
 
 À cet effet, plusieurs étapes clés interviendront, renseigne le document : 
 
 
-Renforcement de la flotte : le 10 octobre prochain, la compagnie réceptionnera un troisième Airbus A320, qui viendra soutenir les liaisons régionales et répondre à la demande croissante de mobilité en Afrique. 
 
-Retour en service d’un ATR 72-600 : à la mi-octobre, le deuxième ATR 72-600 reprendra ses opérations afin de consolider la desserte des lignes intérieures. Dans le cadre de l’arrivée de ce second ATR les équipages seront également renforcés. 
 
 En effet, trois pilotes d’Air Sénégal, les Commandants Yehya Hachem, Pape Mouhamadou Faye et Bouba Jammeh ont récemment réussi avec succès leur qualification au grade de commandant de bord sur ce type d’appareil. 
 
-Extension du réseau domestique : d’ici la fin de l’année, la livraison d’un troisième L410-NG permettra d’élargir et de densifier la couverture du réseau intérieur. 
 
Enfin, conclut le document, "ces renforcements marquent une étape déterminante dans la mise en œuvre de la feuille de route d’Air Sénégal, qui place la fiabilité, la proximité et l’expansion progressive et réfléchie de son réseau au cœur de sa mission de transporteur national".   
Samedi 4 Octobre 2025
