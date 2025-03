Transformation urbaine : Le projet "Xaleu Yonne" redéfinit l’avenir des espaces publics au Sénégal

Ce 8 mars 2025, la commune de Ouakam, plus précisément le quartier Bat-train, a été le théâtre d'une importante opération de désencombrement initiée par la direction générale du Cadre de Vie et de l'Hygiène Publique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Xaleu Yonne", visant à lutter contre les occupations irrégulières et les encombrements nuisibles, notamment les épaves qui entravent la mobilité et dégradent l'environnement urbain.

Serigne Kosso Sène, Directeur général du Cadre de Vie, a assuré que ces opérations se poursuivront, mais qu'elles seront accompagnées d’un suivi rigoureux et d'aménagements pour éviter toute réoccupation des espaces libérés.

Une des priorités de ce projet est d'associer la communauté locale à l'amélioration de son cadre de vie. À Bat-train, les habitants ont déjà entrepris des travaux de pavage, soutenus par la direction générale, afin d'embellir leur quartier et d'éviter que ces espaces ne soient de nouveau envahis par des épaves. Cet engagement citoyen montre une prise de conscience collective sur l'importance de préserver l'environnement et de participer activement aux changements positifs dans leur cadre de vie. Le projet "Xaleu Yonne" met également un accent particulier sur les concertations avec les occupants, afin d'éviter toute violence ou conflit lors des opérations de désencombrement.

Dans cette optique, Serigne Kosso Sène a annoncé une nouvelle initiative, à savoir l’opération "Zéro épave", qui sera lancée à travers le pays. Cette initiative vise à éliminer toutes les épaves et encombrements fixes des quartiers et artères principales. Il a insisté sur le fait que ces opérations de désencombrement ne se feront pas sans un suivi, une sécurisation et des aménagements des sites libérés, afin de garantir que ces espaces ne soient pas réoccupés illégalement. Le ministère s'engage ainsi à aller au-delà des simples opérations de nettoyage et à aménager de manière durable les espaces publics, afin de garantir une amélioration tangible et pérenne du cadre de vie des Sénégalais.