Transformation systémique : «Elle ne peut se faire sans l’implication du leadership des femmes» ( Maïmouna Dieye, Pastef)

Intervenant ce matin au premier congrès extraordinaire de Pastef, tenu au Centre des expositions de Diamniadio, Maïmouna Dieye a appelé à replacer le leadership des femmes au cœur du projet de transformation systémique que le parti ambitionne de conduire au Sénégal. Co-animatrice d’un panel consacré au «rôle attendu de Pastef pour une transformation systémique», aux côtés de Daouda Ngom et Moustapha Njeck Sarré, elle a décliné une réaction à la fois analytique et engagée.



Posant d’emblée son diagnostic, Maïmouna Dieye a estimé que les difficultés du Sénégal ne sont pas de nature conjoncturelle, mais bien systémique, ce qui impose à Pastef une réponse à la hauteur. Le parti doit, selon elle, porter avec constance sa vision fondatrice, mettre en œuvre son programme et affirmer sa capacité à penser autrement. Elle a également insisté sur la nécessité pour Pastef de demeurer un cadre d’éducation citoyenne, condition sine qua non d’un changement durable ancré dans l’exemplarité.



C’est toutefois sur la question du genre que son propos a pris le plus de relief. Maïmouna Dieye a soutenu avec conviction que toute transformation systémique resterait incomplète sans l’implication pleine et entière du leadership féminin. «Les femmes ne doivent pas seulement être perçues comme de simples actrices, mais comme les principaux vecteurs impulsant le développement», a-t-elle déclaré, réclamant ainsi une revalorisation profonde du rôle des femmes au sein du parti et, au-delà, dans la conduite des affaires publiques.