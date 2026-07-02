Transformation numérique : l’UCAD et Sonatel signent un partenariat stratégique


L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le groupe Sonatel ont signé, ce jeudi 2 juillet 2026, un protocole d’accord destiné à renforcer leur coopération dans les domaines du numérique, de la formation et de l’innovation. L’accord a été paraphé par le recteur de l’UCAD, Alioune Badara Kandji, et le Directeur général de Sonatel, Brelotte Ba.

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le groupe Sonatel franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration. Les deux institutions ont officialisé un partenariat qui définit le cadre général de leur coopération autour de plusieurs domaines stratégiques, notamment le cloud, la cybersécurité, le paiement mobile, le Big Data, les Smart Buildings, l’intelligence artificielle, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la fourniture d’ordinateurs aux étudiants et au personnel, la formation et l’insertion des diplômés, ainsi que le déploiement d’infrastructures de couverture réseau mobile.

À l’issue de la signature, le recteur de l’UCAD, Alioune Badara Kandji, a souligné que cette convention vise à mettre en place un cadre de collaboration durable entre les deux institutions. Selon lui, ce partenariat permettra notamment de développer des solutions digitales, d’assurer l’interconnexion sur les réseaux Orange, l’hébergement des plateformes de l’université, ainsi que de renforcer la formation, l’innovation et la recherche dans les domaines des télécommunications et du numérique.

« Nous sommes convaincus que cette collaboration aura un impact réel, aussi bien pour les deux parties que pour notre pays », a déclaré le recteur, estimant que cette initiative s’inscrit dans la dynamique du New Deal Technologique et contribuera à la formation de ressources humaines qualifiées.

De son côté, le Directeur général de Sonatel, Brelotte Ba, a salué un partenariat qui, selon lui, ouvre « de très belles perspectives pour l’université, mais également pour le développement du numérique au Sénégal ».

Il a expliqué que Sonatel mettra son expertise au service de l’UCAD à travers des solutions de connectivité, les services d’Orange Money et d’Orange Bank, mais aussi des programmes de formation dans les métiers du numérique. L’objectif, a-t-il précisé, est d’adapter les cursus universitaires aux besoins des entreprises, en s’appuyant notamment sur l’Orange Digital Center et les partenariats internationaux du groupe afin de proposer des certifications reconnues à l’échelle mondiale.

Pour Brelotte Ba, le développement des compétences constitue un levier essentiel de la transformation numérique. Il estime que ce partenariat permettra d’accélérer la digitalisation de l’UCAD tout en contribuant à la transformation numérique de secteurs tels que la santé, l’éducation et l’agriculture.

À travers cette convention, l’UCAD et Sonatel affichent ainsi leur volonté de conjuguer leurs expertises pour accompagner le développement du numérique et de l’innovation au Sénégal.
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Jeudi 2 Juillet 2026
Idy Sow



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