Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable


Burkina Faso : désormais, partir étudier à l'étranger nécessitera une autorisation préalable
Le gouvernement burkinabè durcit les règles encadrant les études à l'étranger. Désormais, tout étudiant souhaitant poursuivre une formation, un stage ou des études hors du Burkina Faso devra obtenir une autorisation préalable du ministère en charge de l'Enseignement supérieur. À défaut, le diplôme obtenu ne sera pas reconnu par l'administration burkinabè.
 
Cette nouvelle disposition découle du décret adopté en Conseil des ministres le 25 juin 2026 portant réforme du régime des bourses d'études et de la recherche. Présentée lors d'une conférence de presse organisée le 1er juillet à Ouagadougou, la réforme entend renforcer l'encadrement de la mobilité académique tout en protégeant les étudiants burkinabè contre les établissements non reconnus et les formations de faible qualité.
 
Une autorisation obligatoire avant tout départ
 
Selon les nouvelles dispositions, tout Burkinabè désirant poursuivre des études, une formation ou un stage à l'étranger devra obtenir une autorisation préalable du ministère de l'Enseignement supérieur, quelle que soit la source de financement de son projet d'études. Cette obligation s'applique également aux bénéficiaires de bourses accordées par des institutions étrangères, interétatiques ou internationales implantées au Burkina Faso.
 
Le ministère précise que la procédure sera entièrement dématérialisée grâce à une plateforme numérique dont la mise en service est annoncée dans les prochaines semaines. Les autorités assurent qu'une réponse pourra être délivrée dans un délai d'environ 72 heures après le dépôt du dossier complet.
 
Des diplômes non reconnus en cas de non-respect
 
C'est la disposition qui retient le plus l'attention. Le directeur des Affaires juridiques du ministère, le Dr Judicaël Wendkouni Djiguemdé, a indiqué que les diplômes ou titres obtenus à l'étranger sans cette autorisation préalable ne seront pas reconnus par l'administration burkinabè, aussi bien dans le secteur public que privé. Il a également prévenu que toute fraude documentaire pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.Les étudiants déjà inscrits dans un établissement à l'étranger bénéficieront toutefois d'une période transitoire de trois mois afin de régulariser leur situation auprès des autorités compétentes.
 
Un meilleur encadrement plutôt qu'une fermeture
 
Face aux nombreuses réactions suscitées par cette réforme, le ministère insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'empêcher les Burkinabè d'étudier à l'étranger. Selon le secrétaire général du ministère, le Pr Samuel Paré, l'objectif est avant tout de mieux protéger les étudiants, de vérifier la reconnaissance des établissements d'accueil, de lutter contre les faux diplômes et les établissements fictifs, mais aussi de constituer une base de données des étudiants burkinabè à l'étranger afin de faciliter leur suivi et leur protection consulaire. Cette réforme s'inscrit également dans une refonte plus large du système des bourses, qui introduit treize nouvelles catégories d'aides et redéfinit les critères d'attribution autour du mérite académique et des filières jugées prioritaires pour le développement du pays.
 
Une réforme qui fait débat
 
Si le gouvernement présente cette mesure comme un outil de protection et de valorisation des parcours académiques, elle suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la communauté estudiantine. Certains saluent une volonté d'encadrer davantage les départs vers l'étranger et de lutter contre les formations non reconnues, tandis que d'autres s'interrogent sur les conséquences pratiques de cette nouvelle exigence administrative.Avec cette réforme, le Burkina Faso entend mieux organiser la mobilité internationale de ses étudiants tout en s'assurant que les diplômes obtenus à l'étranger répondent aux standards académiques reconnus par l'État.
 
Fatoumata Gadjigo ( Stagiaire)
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Jeudi 2 Juillet 2026
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