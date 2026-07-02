Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola


Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola

Le chef d'état-major général des Armées (CEMGA), le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a participé à la Conférence des chefs d'état-major d'armées africaines, tenue en Angola du 29 juin au 2 juillet 2026.

Selon la Dirpa qui donne l'information, cette rencontre annuelle, organisée en collaboration avec le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), réunit les plus hauts responsables militaires du continent autour des enjeux sécuritaires auxquels l'Afrique est confrontée.

Selon les organisateurs, cette conférence constitue un cadre d'échanges privilégié visant à promouvoir des solutions innovantes face aux défis sécuritaires. Elle ambitionne également de renforcer la coopération entre les armées africaines afin d'améliorer les mécanismes de prévention et de gestion des crises qui entravent le développement du continent.

En marge des travaux, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade a rencontré l'ambassadeur du Sénégal en Angola. 





Jeudi 2 Juillet 2026
Dakaractu



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