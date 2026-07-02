Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations





Un troisième vol d'évacuation transportants un groupe de 269 Nigérians en provenance d' Plus de 550 Nigérians ont été évacués depuis l'Afrique du Sud ces trois dernières semaines, pour échapper aux violences xénophobes dans le pays d'Afrique Australe. Le dernier vol de rappatriement a eu lieu mardi 30 juin, le jour de l'expiration d'une « date limite » fixée par les manifestants anti-immigration, pour que ceux-ci quittent le territoire sud-africain. Le Nigeria envisage désormais de réclamer des réparations à l'Afrique du Sud.Un troisième vol d'évacuation transportants un groupe de 269 Nigérians en provenance d' Afrique du Sud , a atterri à Lagos mardi 30 juin à 13h35. Les autorités restent mesurées dans leurs propos, mais un conseiller du président Bola Tinubu a assuré que le Nigeria « n'accepterait aucune forme d'humiliation ou de dommages aux intérêts de [ses] concitoyens » sur place.

Alors que le Nigeria vient tout juste de désigner un nouvel ambassadeur dans le pays, le Haut commissaire par interim à Pretoria, a indiqué dans une interview à la télévision que les personnes évacués devaient faire un inventaire précis de leurs biens.



« Nous allons travailler avec le gouvernement sud-africain, le ministère des Affaires étrangères et la police, pour localiser très précisément où se trouvaient leurs magasins et leurs propriétés, et rendre un rapport aux autorités locales, dans l'optique de demander de possibles compensations. Nous ne pouvons pas permettre que le travail d'une vie, pour lequel les gens ont souffert, soit anéanti ou tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. »



Selon le Haut commissaire par intérim Alexander Ajayi, une centaine de personnes au moins sont accueillies actuellement au sein de sa mission diplomatique en attendant d'être rapatriées. Il a également déclaré que les retard et dysfonctionnements de l'administration sud-africaine avait compliqué l'obtention de titres de séjour en règle pour certains ressortissants Nigérians établis en Afrique du Sud.

