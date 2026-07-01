Trafic de drogue et criminalité environnementale : Le cri d’alarme du Sénégal à l’OMD

Les rideaux sont tombés sur les 147e/148e Sessions annuelles du Conseil de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD), qui se sont tenues du 25 au 27 juin 2026 au Siège de l’institution, à Bruxelles. Pendant trois jours, les Directeurs généraux des Douanes des 187 pays membres ont examiné et adopté le programme et l’agenda de l’Organisation pour les douze prochains mois. La cérémonie d’ouverture a été co-présidée par Bashir Adewale Adeniyi, Contrôleur général des Douanes du Nigéria et Président du Conseil, et par le Secrétaire général de l’OMD, Ian Saunders.



Plusieurs points stratégiques ont figuré à l’agenda. Les membres ont ainsi approuvé plusieurs normes et documents de politiques portant notamment sur la fraude commerciale, le commerce illicite, la numérisation, la mesure de la performance et l’utilisation des technologies. Dans leurs discours d’ouverture, les hauts responsables ont insisté sur le rôle de la Douane dans la protection de la société, réaffirmant que l’action collective des organisations internationales et des administrations douanières est essentielle pour renforcer la sécurité et la résilience des systèmes commerciaux à l’échelle mondiale.



Ces Sessions sont intervenues dans un moment charnière de gouvernance, marqué par l’examen des grandes orientations politiques, opérationnelles et financières de l’OMD, ainsi que par le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique et des réformes en cours.



Le Sénégal, membre de la Région Afrique Occidentale et Centrale (AOC), a pris part aux travaux à travers une délégation conduite par le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye. Les échanges ont porté sur la modernisation de l’Organisation, la transformation numérique, la sécurité et la résilience des chaînes logistiques, la protection de l’environnement via l’initiative des « Douanes vertes », ainsi que sur le financement durable et la gouvernance.



Sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic international de drogues, le Directeur général des Douanes sénégalaises a pointé la fragilité des frontières et plaidé pour un renforcement de la formation continue et du transfert de technologies au sein de la communauté douanière, estimant que les réseaux criminels ont tendance à garder une longueur d’avance sur les administrations.



Concernant l’initiative « Douanes vertes », Babacar Mbaye s’est félicité de la participation active des Douanes sénégalaises aux opérations Demeter et Thunder, qui ont confirmé la nécessité d’une réponse coordonnée face à la criminalité environnementale transnationale.



Le Directeur général était accompagné de Papa Thialaw Fall, Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale, Mouhamed Niang, Chef de la Division Communication et des Relations publiques, et Cheikh Birago Diome, Chef du Bureau de la Coopération internationale.