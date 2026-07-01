Sécurité des conducteurs : Dakar Dem Dikk et NSIA Assurances lancent une campagne de dépistage visuel

La prévention s’invite au cœur de la sécurité routière. NSIA Assurances, en collaboration avec Dakar Dem Dikk et SeN Lunettes, a donné le coup d’envoi d’une campagne de consultations ophtalmologiques gratuites destinée aux conducteurs de la société nationale de transport public.







Pour Abdel Kader Khol, directeur du Développement et des Ventes de NSIA Assurances, cette initiative s’inscrit dans une politique de prévention des risques, au-delà du rôle traditionnel de l’assureur. Il a rappelé que la qualité de la vue constitue un élément essentiel de la sécurité routière et que la mission d’un assureur ne se limite pas à indemniser les sinistres, mais consiste également à les prévenir.







Selon lui, les chauffeurs représentent le maillon central de la chaîne de transport. En leur offrant un dépistage visuel ainsi qu’une prise en charge adaptée en cas de besoin, l’objectif est de leur permettre d’exercer leur métier dans de meilleures conditions tout en renforçant la sécurité des usagers.







Cette première phase de l’opération concerne près de 700 conducteurs sur un effectif total de 917 chauffeurs. Les consultations se dérouleront sur une dizaine de jours. À leur issue, SeN Lunettes assurera le suivi des conducteurs nécessitant des soins ophtalmologiques ou un équipement optique.







De son côté, Ibrahima Gueye, directeur des Ressources humaines de Dakar Dem Dikk, a salué une initiative qu’il qualifie d’innovante, soulignant qu’aucun partenaire assureur n’avait, jusqu’à présent, proposé un tel accompagnement à l’entreprise.







Il a indiqué que cette campagne vient compléter les visites médicales annuelles obligatoires organisées entre décembre 2025 et février 2026. Selon lui, investir dans la santé visuelle des conducteurs revient à améliorer la qualité du service public assuré quotidiennement par Dakar Dem Dikk. Le responsable a également précisé que les 917 conducteurs de l’entreprise, qu’ils soient affectés au réseau urbain, interurbain, aux lignes internationales ou aux services spéciaux, sont tous concernés par cette campagne. Les agents exerçant dans les régions seront progressivement intégrés aux prochaines phases de l’opération.







Les deux partenaires ont enfin assuré que cette initiative s’inscrit dans la durée. Un suivi sera assuré pour les conducteurs ayant besoin d’une prise en charge spécifique, avec l’ambition de renforcer la prévention des risques professionnels, d’améliorer la sécurité routière et de contribuer à une meilleure qualité du service public de transport.

