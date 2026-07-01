Deux morts lors des célébrations de la victoire du Mexique

Au moins deux personnes ont trouvé la mort mercredi à l’aube lors des grandes célébrations organisées à Mexico pour fêter la qualification du Mexique pour les 8ᵉ de finale de la Coupe du Monde de football 2026, ont indiqué les autorités municipales.

Une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans sont morts par asphyxie, a indiqué la secrétaire à la Santé de la capitale. La presse locale fait état d’une troisième victime, ce qui n’a toutefois pas été confirmé à ce stade par les autorités.



Le Mexique a battu mardi l’Équateur 2-0 au stade Azteca de Mexico, décrochant son billet pour les 8ᵉ de finale. Il s’agit également du premier match à élimination directe remporté en Coupe du monde depuis 40 ans par les Mexicains.

