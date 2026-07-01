Xi Jinping met l'accent sur la prospérité et la stabilité à long terme à Hong Kong et à Macao


Xi Jinping met l'accent sur la prospérité et la stabilité à long terme à Hong Kong et à Macao

"Promouvoir la prospérité et la stabilité à long terme à Hong Kong et à Macao est essentiel pour parvenir au renouveau national", a déclaré mercredi Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

M. Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, a tenu ces propos dans son discours prononcé lors d'un rassemblement marquant le 105e anniversaire du PCC. 

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Mercredi 1 Juillet 2026
CGTN



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