Thiès - Acte 4 de la décentralisation, pôles territoriaux... : les exécutifs territoriaux ouvrent un dialogue sur les réformes territoriales.

La Plateforme Nationale de Dialogue sur la Gouvernance Foncière (PNGF), à travers son Collège des élus locaux et nationaux, organise à Thiès un atelier national de réflexion consacré aux Pôles-Territoires, à l'Acte IV de la Décentralisation et à la Réforme foncière au Sénégal.

La rencontre constitue ainsi un espace de concertation destiné à recueillir les préoccupations des élus territoriaux, attentes et propositions afin d'éclairer les processus nationaux de réforme. Ainsi, il s'agira au cours de cet atelier "d'identifier les leviers susceptibles de renforcer la cohérence entre les réformes en cours et de favoriser une gouvernance territoriale plus inclusive, plus performante et davantage orientée vers les besoins des populations", a-t-on appris.

"Cet atelier adresse les pôles territoriaux, l'acte 4 de la décentralisation et les réformes foncières. Et nous sommes à deux jours d'une rencontre de haute facture que le président de la République a décidée de tenir avec l'ensemble des éxecutifs locaux : les 601 maires et présidents de conseil départemental. Je rappelle que nous avons 553 maires au Sénégal, 8 maires de villes et 43 présidents de conseil départemental. Et c'est l'occasion de partager la vision présidentielle de la gouvernance locale surtout de partager les orientations stratégiques de la réforme qui intègre les préoccupations des gestions foncières. Je voudrais dire sans risque de me tromper que le Sénégal est en train d'inaugurer une nouvelle étape dans le prolongement de l'acte 3 de la décentralisation[...]. C'est la dimension économique du pôle territoire qui sera adressée qui, dans son organisation devra permettre à l'ensemble des catégories d'acteurs de prendre soin du développement de leurs propres terroirs en mettant le conseil des territoires", a déclaré Arona Ba, le directeur des collectivités territoriales.