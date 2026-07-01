Révision constitutionnelle : "Le Sénégal a besoin d'apaisement, de responsabilité et de résultats" (Alexandre Ngom)

"Dans un État de droit, chaque institution doit pouvoir exercer librement les compétences que la consitution lui confère. Laissons le processus de révision constitutionnelle éventuelle suivre son cours, dans le respect des textes et sans pression sur ceux qui ont la responsabilité de décider et de faire des recours", a-t-il indiqué.

Le président du mouvement "Doolel Taxawu Askan Wi" invite les acteurs politiques à mettre de côté les "querelles politiques"

"Notre pays ne peut rester prisonnier de querelles politiques alors que les Sénégalaises et les Sénégalais attendent des réponses à la vie chère, au chomage, aux diffictutés écnomiques et aux défis du quotidien. Les acteurs politiques ne doivent pas prendre le pays en otage".

Le gouvernement est attendu sur l'essentiel : servir le peuple et répondre à ses préoccupations. L'intérêt supérieur de la Nation doit toujours primer sur les intérêts partisans", a-t-il lancé.

Monsieur Alexandre Ngom de préciser que

"c'est dans la sérénité, le respect des institutions et le sens de l'État que le Sénégal sortira grandi de cette épreuve".