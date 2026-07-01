Mbour : accusé d’avoir abusé d’une jeune déficiente mentale pendant la liesse populaire du Sénégal face à l’Irak… A. Diallo risque cinq ans de prison ferme

Une fête populaire qui aurait viré au drame



La joie populaire qui a suivi la victoire de l’équipe nationale du Sénégal face à l’Irak, le vendredi 26 juin, aurait servi de décor à une grave affaire judiciaire à Mbour.



Selon L’Observateur, une foule de jeunes supporters s’était rassemblée devant un célèbre fast-food du centre-ville pour célébrer la victoire des Lions. C’est dans ce contexte d’euphorie qu’A. Diallo, traiteur de profession dans l’établissement, aurait quitté son poste pour conduire une jeune femme déficiente mentale vers son domicile.



La victime présumée, identifiée par ses initiales R. S., est décrite comme une jeune adulte orpheline venant d’atteindre l’âge de la majorité.



Le trajet vers Teffess



D’après le récit rapporté par L’Observateur, A. Diallo aurait profité de l’agitation autour du fast-food pour emmener la jeune femme à bord de sa moto-Jakarta. Il aurait ensuite pris la direction de son domicile, situé à Teffess.



Une fois sur place, il l’aurait conduite dans sa chambre. C’est là que les faits présumés d’abus sexuel se seraient produits.



L’Observateur rapporte que le prévenu aurait ensuite remis 1 500 FCFA à la jeune femme, tout en lui demandant de garder le silence et de ne raconter l’épisode à personne. Il l’aurait par la suite abandonnée dans un endroit isolé avant de retourner à son lieu de travail.



La victime présumée parle à sa grand-mère



L’affaire a pris une autre tournure lorsque la jeune femme est rentrée chez elle. Selon L’Observateur, elle aurait remis l’argent à sa grand-mère avant de lui raconter ce qu’elle venait de subir.



Alertée, la grand-mère l’a conduite chez un gynécologue. Le journal rapporte que des constatations médicales ont été faites, avant le dépôt d’une plainte.



Cette démarche familiale a permis l’ouverture de la procédure judiciaire visant A. Diallo.



Le prévenu nie les faits



Interpellé, A. Diallo a contesté les accusations. Selon L’Observateur, il nie avoir quitté son poste et affirme ne pas avoir touché la plaignante.



Mais son employeur aurait livré une version différente. Le patron du fast-food aurait indiqué que le prévenu avait quitté son service sans l’avertir. Il aurait également affirmé que des jeunes l’avaient vu repartir avec la victime présumée.



Ces éléments ont été versés au dossier, alors que la partie civile maintient ses accusations.



Cinq ans de prison ferme requis



Devant le tribunal, la grand-mère de la victime présumée a réclamé un million de FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le procureur, de son côté, a requis cinq ans de prison ferme contre A. Diallo. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026