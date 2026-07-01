Louga-Baccalauréat 2026 : 7 362 candidats, dont 4 595 filles, à l'assaut du premier diplôme universitaire

À l'instar des autres académies du Sénégal, les épreuves du baccalauréat général 2026 ont démarré ce mardi 30 juin dans l'académie de Louga. Au total, 7 362 candidats, dont 4 595 filles, sont en lice pour décrocher leur premier diplôme universitaire.



Les candidats sont répartis dans 29 jurys installés à travers les différents centres d'examen de l'académie. Selon l'Inspecteur de l'enseignement élémentaire à l'Inspection d'académie de Louga, Mamadou Mbengue, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des épreuves.



Sur les 7 362 candidats inscrits, 4 433 sont des candidats officiels, soit 62,42 % de l'effectif, tandis que 1 220 se présentent en candidats individuels.



La répartition par séries montre une nette prédominance des filières littéraires. En effet, 898 candidats composent dans les séries scientifiques, soit 12,20 %, contre 6 464 candidats dans les séries littéraires, représentant 87,80 % des effectifs.



Concernant la répartition géographique, le département de Louga compte 13 centres d'examen, suivi de Linguère avec 11 centres et de Kébémer avec 5 centres.



Comparée à la session de 2025, l'académie enregistre une légère hausse de ses effectifs, avec 64 candidats supplémentaires, a souligné Mamadou Mbengue.



L'inspecteur s'est par ailleurs félicité du dispositif organisationnel mis en place par les autorités académiques, estimant que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions et dans le strict respect des règles, pour le plus grand soulagement des candidats, des parents et de l'ensemble de la communauté éducative.



