PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye

À l’issue du Conseil des ministres, Monsieur Thierno Seydou Ly a été nommé Directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal, PETROSEN Holding SA.
Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 727 813/B, Thierno Seydou Ly remplace à ce poste Monsieur Alioune Gueye.
Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 727 813/B, Thierno Seydou Ly remplace à ce poste Monsieur Alioune Gueye.
Autres articles
-
[ Contribution] Sénégal-Belgique (2-3) : Autopsie d’un naufrage annoncé (Par Cheikh S. Fall)
-
Conférence des chefs d'état-major africains : le CEMGA Oumar Wade prend part aux travaux en Angola
-
Libération de Pape Malick Ndour : l'APR dénonce une « persécution politique » et réclame la libération de ses autres responsables
-
Comment le mouvement “Étincelle noire” attaque le régime russe de l’intérieur
-
Manifestations anti-immigration en Afrique du Sud: le Nigeria envisage de demander des réparations