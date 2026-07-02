PETROSEN Holding SA : Thierno Seydou Ly remplace Alioune Gueye

À l’issue du Conseil des ministres, Monsieur Thierno Seydou Ly a été nommé Directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal, PETROSEN Holding SA.

Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 727 813/B, Thierno Seydou Ly remplace à ce poste Monsieur Alioune Gueye.