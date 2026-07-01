Jeux en ligne : la LONASE publie la liste des plateformes autorisées et met les parieurs en garde contre les sites clandestins

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a rendu publique la liste des plateformes de jeux en ligne autorisées à exercer au Sénégal. Dans un communiqué, la Direction générale rappelle qu'elle détient le monopole sur les jeux de hasard, de pronostics et assimilés, conformément à la loi n° 87-43 du 23 décembre 1987.



Selon le document, les plateformes autorisées à opérer sur le territoire sénégalais sont :



Click Digital Marketing,



Sunubet,



Lonase.bet,



Betclic,



Bwinners,



PMU Online,



Lonase 22bet,



Lonase Way,



Lonase-Loto-Sénégal,



PMU Sénégal,



Linebet,



Mojabet,



Melbet,



Megalink,



Betsama,



LPbet et



Service Online International (1xBet).



La LONASE précise que toute plateforme exerçant au Sénégal sans figurer sur cette liste est considérée comme clandestine. Elle avertit que les propriétaires de ces sites, ainsi que les opérateurs de paiement qui leur apporteraient leur concours, s'exposent à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.



La Direction générale invite également les parieurs à la plus grande vigilance face aux plateformes non autorisées. Elle souligne que ces sites, généralement hébergés hors du territoire national, présentent des risques importants en matière de sécurité et peuvent exposer les utilisateurs à des arnaques.

